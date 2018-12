PODCAST - Olivier Norek : "Lorsque vous lisez, vous créez un séisme absolu dans votre cerveau"

C’est grâce à ce concours, dont il fait partie du jury cette année, qu’Olivier va attirer l’attention des éditions Michel Lafon. "Ils m’ont dit ‘tu as une écriture hyper sensible, et maintenant on apprend que tu es flic en police judiciaire. Si tu pouvais mélanger les deux, alors on aurait peut-être un roman." C’est la naissance de "Code 93", la première enquête du Capitaine Victor Coste, paru deux ans plus tard, séduisant aussi bien la critique que les fans de polar. Un succès qui se prolonge avec Surtensions et tandis que le flic cède définitivement la place à l’écrivain. `





Avec "Entre deux mondes", paru en 2017, Olivier Norek a encore changé de dimension avec sans doute son livre le plus ambitieux. Une enquête à la fois haletante et sensible qui promène le lecteur de la Syrie au bord du chaos à la jungle de Calais. Pour l’écrire, Olivier s’est plié à un long travail de terrain qui n’est, au fond, pas si différent de son ancien métier. "Ecrire un roman pareil, ça nécessite 6 mois d’enquête", souligne l’intéressé.