"Poison" : foncez voir l'expo la plus venimeuse de l'année au Palais de la découverte

Cette année 2018, le Palais de la découverte va accueillir l'exposition "Poison" qui se penche sur les espèces les plus dangereuses du monde. Il suffit de regarder ces derniers pour vivre le grand frisson. D'ailleurs, les grands moyens sont adoptés, de l'installation à la sécurisation, pour une précaution maximale. Ses animaux venimeux mais fascinants vont dévoiler leur secret aux publics jusqu'à la fin du mois d'août 2019.



