Polémique autour de "Deutschland" : pourquoi il fallait aller plus loin que son teaser dérangeant pour juger le clip de Rammstein

Avec déjà plus de 7 millions de vues sur Youtube en moins de 24 heures, "Deustchland", le nouveau clip de Rammstein, n’est vraiment pas passé inaperçu. Si les fans du groupe allemand attendaient avec impatience cet avant-goût de leur premier album en dix ans, la pression était montée d’un cran un peu plus tôt avec la diffusion d’un teaser pour le moins dérangeant. On y voyait une partie des musiciens habillés en prisonniers de camp de concentration, la corde autour du cou. Une poignée de secondes qui ont provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux et jusque dans la classe politique allemande.





"La mise en scène des musiciens de Rammstein en détenus d'un camp de concentration condamnés à mort représente le franchissement d'une ligne rouge", s'est emporté le responsable des affaires d’antisémitisme au gouvernement allemand, Felix Klein, cité dans le journal populaire Bild Zeitung. De son côté Charlotte Knobloch, ancienne présidente du Conseil central des Juifs en Allemagne, a estimé que "la façon dont Rammstein détourne la souffrance et le meurtre de millions de gens à des fins de divertissement est frivole et abjecte."