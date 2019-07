"Top Gun : Maverick" : Tom Cruise a-t-il retourné sa veste pour plaire au public chinois ?

Un petit détail qui en dit long ? Jeudi 18 juillet, Tom Cruise créait la surprise au Comic-Con de San Diego en dévoilant au public la première bande-annonce de "Top Gun : Maverick", la suite du film culte des années 1980. "Pendant 34 ans, vous avez été très patients avec moi et je sentais qu’il était de ma responsabilité de vous dévoiler le résultat", expliquait alors le comédien de 57 ans aux fans en délire.





Dans les premières images, on peut voir Tom Cruise arborer le célèbre blouson de cuir que portait son personnage de Pete Mitchell. A un détail près : les écussons brodés au dos de la veste ont quelque peu changé. Les plus fins observateurs ont remarqué que les drapeaux japonais et taïwanais avaient disparu, pour être remplacés par d'autres écussons aux mêmes couleurs, mais sans signification.