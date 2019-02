Ariana Grande : itinéraire d'une pop star qui ne se laisse jamais marcher sur les pieds

"Notre réponse à la violence doit être de nous réunir, de nous entraider, de nous aimer davantage, de chanter plus fort et de vivre avec plus de gentillesse et de générosité qu’auparavant", écrit à l’époque la jeune femme à propos de l’événement qui va permettre de récolter près de 30 millions de dollars au profit des familles des victimes. Ariana est entrée sans le savoir dans l’âge adulte. La sortie son album suivant, "Sweetener", va tester un peu plus la résilience de l’enfant star devenue femme de tête.





Alors que le tube "No Tears Left To Cry" a résonné sur les ondes tout l’été, la chanteuse apprend le 7 septembre 2018 la mort des suites d’une overdose du rappeur Mac Miller, son petit ami dont elle s’est séparée quelques mois plus tôt. Après lui avoir rendu un hommage poignant sur les réseaux sociaux, Ariana Grande annonce vouloir faire un break dans sa carrière musicale. Mais très vite, elle retourne en studio pour enregistrer ce qui deviendra "Thank U, Next", un titre acerbe en partie inspirée par sa romance éphémère avec le comédien Pete Davidson. Mais aussi le titre d’un nouvel album qui vient de paraître vendredi 8 février.