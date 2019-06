Porno ou pas porno ? Que va devenir "Mektoub My Love : Intermezzo", le sulfureux film d’Abdellatif Kechiche ?

Deux semaines après sa présentation à Cannes, le flou le plus total entoure "Mektoub My Love : Intermezzo", le dernier film d’Abdellatif Kechiche. D’après nos informations, Pathé son distributeur, serait toujours en attente d’une version définitive de cette fresque charnelle qui a profondément divisé les festivaliers. Et son auteur ne serait visiblement pas pressé de rendre sa copie.





Rappel des faits. D’une durée annoncée de 4 heures, le film a été présenté le 24 mai dernier sur la Croisette dans une version de 3h28. 14 minutes, en particulier, ont concentré une majorité des critiques : on y voyait le comédien Roméo De Lacour pratiquer un cunnilingus sur sa partenaire, Ophélie Bau, dans les toilettes de la boîte de nuit où se déroule l’essentiel de l’action.