"Pour le meilleur et pour le pire", un spectacle de cirque original

Rien qu'à l'entendre et le titre donne envie. "Pour le meilleur et pour le pire" raconte l'histoire de Victor et Kati, un couple à la ville comme à la scène. Le spectacle se déroule au milieu d'une piste en terre. Victor et Kati arrivent en voiture avec leur chien et proposent au public de découvrir de superbes figures acrobatiques. Un petit extrait en images.



Ce lundi 3 juin 2019, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", nous propose de découvrir le cirque Aïtal "Pour le meilleur et pour le pire" qui aura lieu au Monfort Théâtre à partir du 4 au 15 juin. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 03/06/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.