Pourquoi la réouverture des salles de cinéma fait un flop

L’alerte rouge n’est pas encore déclenchée… Mais ça ne saurait tarder. Depuis leur réouverture, le 22 juin dernier, les salles de cinéma françaises peinent à se remplir. Dans un sondage Médiamétrie réalisé quelques jours plus tôt, plus de 17 millions de spectateurs disaient vouloir se faire une toile au cours des quatre prochaines semaines. On est loin, mais alors très loin du compte. Après une première semaine à plus d’1 million d’entrées, la fréquentation semble en effet stagner, avec 837.463 entrées du 1er au 7 juillet. L’an dernier, sur la même période, les salles avaient attiré 3,8 millions de spectateurs. Soit une baisse spectaculaire de 78,5% !

Comment expliquer ce redémarrage décevant ? La capacité des exploitants à accueillir les spectateurs n’est pas franchement mise en cause. D’autant qu’à la veille de la réouverture, le gouvernement les a autorisés à faire entrer autant de spectateurs par salle qu’ils le souhaitent, contre la limite de 50% annoncée initialement. Seule restriction : s’éloigner d’un siège minimum si on ne connaît pas son voisin. Le port du masque, lui, n’est obligatoire qu’à la caisse et dans les couloirs.