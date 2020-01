Pourquoi les César 2020 n'ont pas exclu le "J'accuse" de Roman Polanski

En France, en revanche, la carrière de Roman Polanski se poursuit sans accro, ou presque. On se rappelle qu’en février 2017, le cinéaste avait renoncé de son propre chef à présider la 42e cérémonie des César, sous la pression des associations féministes qui allaient perturber quelques mois plus tard la sortie de son film, "D’après une histoire vraie", l’adaptation décevante du roman de Delphine de Vigan qui allait faire un flop au box-office.

Si son témoignage provoque une vive émotion et fait le tour du monde, la grande famille du cinéma français reste silencieuse, l’Académie des César en tête. Du côté des politiques, on reste prudent. La ministre au droit des femmes Marlène Schiappa explique au Figaro qu’elle n’ira "pas voir le film par principe", mais n’appelle pas au boycott. Lors des assises de la parité organisées par le CNC, le ministre de la Culture Franck Riester estime que "le talent n’est pas une circonstance atténuante", tout en mettant en garde contre "le tribunal de l’opinion".

En France, la sortie du film se prépare dans une relative accalmie. Il faut dire que Roman Polanski a fait le choix de ne pas répondre à la presse tandis que Jean Dujardin et Emmanuelle Seigner refusent les questions gênantes. Et puis le choc. Le 8 novembre, la photographe Valentine Monnier affirme dans "Le Parisien" avoir été violée pa le cinéaste en 1975 à Gstaadt, en Suisse, alors qu’elle était âgée de 18 ans. "Est-ce tenable, sous prétexte d'un film, sous couvert de l'Histoire, d'entendre dire 'J'accuse' par celui qui vous a marquée au fer, alors qu'il vous est interdit, à vous, victime, de l'accuser?", explique-t-elle.

Après avoir nié les faits par avocat interposé, Roman Polanski se défendra début décembre dans les colonnes de "Paris Match" alors que le film signe une belle carrière en salles, avec plus de 1.5 millions de spectateurs. "On essaie de faire de moi un monstre", affirme-t-il à la une de l’hebdomadaire. Quelques jours plus tard, l’actrice Lou Roy-Lecolinnet, nommée au César 2016 du meilleur espoir féminin, révèle - et s'indigne- de la présence de "J’accuse" dans la liste des films qui a été soumise au vote des membres de l’Académie des César.

Dans la foulée, le collectif "J’accuse Polanski" lancera une pétition en ligne pour réclamer l’éviction du cinéaste. L’Académie des César y est donc restée sourde, en dépit des quelques 5.000 signatures récoltées. De même qu’elle n’avait pas réagi, début novembre, au témoignage dans Mediapart de la comédienne Adèle Haenel dénonçant le comportement du cinéaste

Christophe Ruggia lorsqu’elle était mineure. Une affaire qui a entraîné le 16 janvier la mise en examen de ce dernier pour "agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans" et "harcèlement sexuel".