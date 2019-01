Pourquoi on aime "Bienvenue à Marwen", le nouveau film de Robert Zemeckis

Sous le vernis du divertissement grand public, "Bienvenue à Marwen" est aussi un long-métrage qui aborde des sujets graves, à l’heure où Hollywood se pare d’une nouvelle conscience des enjeux sociétaux de notre époque. Robert Zemeckis avait déjà réussi ce pari en 2012 avec le sous-estimé "Flight", qui mêlait film catastrophe, thriller judiciaire et chronique cruelle de la toxicomanie. Ici, il raconte comment un homme brisé à cause de sa différence se réalise et s’assume, sans doute enfin, grâce au pouvoir magique de la création artistique. Inspirant, non ?





>> "Bienvenue à Marwen", de Robert Zemeckis. Avec Steve Carell, Leslie Mann, Janelle Monae, Diane Kruger. En salles