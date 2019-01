"Premières vacances", le film de la génération Tinder

"Les vacances, c'est la pire épreuve du couple". Une phrase qui englobe totalement le message que Jonathan Cohen et Camille Chamoux, acteurs du film "Premières vacances", veulent faire passer aux téléspectateurs. "On voulait donner aux gens les petits frissons, les gênes, car les premières vacances, c'est vraiment un baptême du feu. Au cinéma, on ne montre pas que la porte des chiottes est à un mètre de vous et qu'on n'a pas les mêmes goûts". Une comédie réaliste à voir absolument !



