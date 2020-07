Privé de sortie estivale, "Tenet" pourrait arriver au cinéma d'ici la fin de l'année

"La pandémie continue de proliférer, ce qui nous amène à revoir nos dates de sortie", a expliqué le patron de Warner Bros. Pictures Group Toby Emmerlich, dans un communiqué relayé par les médias américains et l'AFP. Il ajoute qu'une "nouvelle date de sortie pour 2020" sera dévoilée "de façon imminente" pour le prochain film "totalement original et époustouflant" de Christopher Nolan.

Les studios assurent qu'ils "ne considèrent pas Tenet comme une sortie mondiale traditionnelle avec un jour et une date, ce qui se reflétera dans leur stratégie de distribution et de promotion". De là à envisager une arrivée au cinéma morcelée par territoires du blockbuster avec John David Washington et Robert Pattinson ? Si les salles françaises sont déjà prêtes à accueillir l'oeuvre de Nolan, ce n'est pas le cas partout outre-Atlantique où la pandémie progresse. "Alors que l'Amérique du Nord est le plus grand marché de cinéphiles au monde, une superproduction comme Tenet peut réaliser les deux-tiers de ses revenus à l'international", souligne de son côté The Hollywood Reporter.