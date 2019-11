Prix littéraires : le prix Goncourt 2019 attribué à Jean-Paul Dubois, Sylvain Tesson décroche le prix Renaudot

Jean-Paul Dubois a été couronné pour "Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon", un roman nostalgique sur le bonheur perdu. Il a coiffé au poteau les trois autres candidats : Amélie Nothomb ("Soif", Albin Michel), Jean-Luc Coatalem ("La part du fils", Stock), et Olivier Rolin ("Extérieur monde", Gallimard). Déjà couronné par le prix Femina en 2004 pour "Une vie française", l'écrivain toulousain discret et populaire, a construit depuis une trentaine d'années une œuvre qui séduit par sa délicatesse et sa profonde humanité.

"Si les romans de Jean-Paul Dubois étaient traduits de l'anglais, il aurait en France un statut comparable à ceux de John Irving ou de William Boyd", a expliqué Bernard Pivot, le président de l'académie Goncourt, comme le rapporte l'AFP. Le 22e titre de l'écrivain, publié chez L'Olivier (256 pages, 19 euros) raconte l'histoire d'un homme, Paul Hansen, qui croupit depuis deux ans dans une prison de Bordeaux (qui comme son nom ne l'indique pas se trouve au Québec) quand le lecteur le rencontre.