Rebecca, 10 ans, gagnante de "The Voice Kids" : "J'ai déjà écrit une chanson"

On a le sentiment que c'est plus facile pour toi de t'exprimer en chantant plutôt qu'en parlant ?

C'était une chanson très importante pour moi. Je la trouve très très belle et j'ai été heureuse de pouvoir l'interpréter car je l'aime beaucoup. C'est aussi une façon de boucler la boucle et de continuer mon histoire avec sérénité.

Ça va je me sens super bien ! Mais j'ai encore du mal à réaliser ce qui m'arrive. J'étais très étonnée quand j'ai entendu mon nom. Je me disais que j'avais peut-être des chances de gagner mais je n'étais pas sûre du tout.

"Un moment, on dit, 'Elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas huit ans'. Sarah, c'est le deuxième prénom de ma sœur, et ma sœur elle est morte et elle n'avait pas huit ans alors ça me rappelle des souvenirs", avait-elle confié timidement la petite fille lors des auditions à l'aveugle où elle avait repris Comme toi de Jean-Jacques Goldman. Nous avons recueilli ses premières impressions au lendemain de sa victoire largement méritée.

C'est elle, la grande gagnante de "The Voice Kids" édition 2020. Agée de 10 ans, Rebecca a remporté la finale du télé-crochet de TF1 avec 46,2% des votes face à Abdellah (25,3%), Naomi (20%) et Ema (8,5%). Un véritable plébiscite pour la benjamine de l'émission qui a choisi d'interpréter Sois tranquille, le titre d'Emmanuel Moire écrit en hommage à son frère disparu. Une chanson qui fait écho à l'histoire de la jeune chanteuse qui a évoqué de façon très pudique durant le programme la disparition de sa soeur aînée.

Ça te fait quoi de voir que tu provoques autant d'émotions quand tu chantes ?

Ça me fait bizarre. Mais quand je vois les gens pleurer ça me fait plaisir car je me dis que j'ai réussi à leur faire passer des émotions.

Tu as aussi chanté sans ton violon. T'es-tu sentie seule ?

Non parce que je sais aussi chanter sans mon violon, donc ça va, ça na pas été un problème. Même si je trouve que c'est plus joli quand il m'accompagne. C'est un instrument que j'ai découvert au conservatoire et que j'ai tout de suite aimé. Je le trouve beau à regarder et j'adore le son qu'il produit.

En raison de la distanciation, tu n'as pas pu embrasser tes camarades au moment de ta victoire. Ce n'était pas un peu frustrant ?

Oui, c'était très bizarre, j'avais envie de prendre mes camarades et les coachs dans les bras, mais on ne pouvait pas. Mes parents sont quand même venus me faire un câlin sur la scène.

Que t'on dit-ils dit après ta victoire ?

Qu'ils étaient très fiers de moi. Ils ont dit ce que tous les parents auraient dit !