"The Revenant"avec Leonardo DiCaprio : mais comment la scène de l'ours a-t-elle été tournée ?

Au grand dam d’Iñárritu, qui désirait taire les recettes de cette séquence déjà culte, le mystère s’est considérablement désépaissi compte tenu du succès mondial du film. Inspirée par Coola et Grinder, deux grizzlis de Grouse Mountain à Vancouver, l’ourse de The Revenant a en réalité été créée par ordinateur et animée à la main. "C'est l'une des créatures les plus difficiles jamais réalisées par ILM (Industrial Light & Magic). Essayer de rendre un ours réaliste, ça n'a jamais été fait auparavant", certifie le créateur d’effets spéciaux Dennis Muren à nos confrères du Point.