Chris Evans arrête Captain Evans : que va-t-il faire et sera-t-il remplacé ?

A moins que Kevin Feige, le grand patron de Marvel Studios, ait déjà le nom de son remplaçant en tête… En 2007, dans la BD "The Death of Captain America", c’est Bucky Barnes, alias le Soldat de l’hiver, qui prenait provisoirement le relais de son vieux copain. L’idée est séduisante, et de nombreux fans militent en sa faveur sur les réseaux sociaux. Sauf que Sebastian Stan, son interprète au cinéma, vient de signer pour la mini-série "The Falcon and The Winter Soldier", qui sera diffusée l’an prochain sur Disney +…