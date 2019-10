"Intouchables" : une version arabe du film avec Omar Sy et François Cluzet en préparation

PHENOMENE - Après la version indienne, la version argentine et la version américaine, "Intouchables", le film à succès d'Olivier Nakache et Eric Toledano, va faire l’objet d’un remake en langue arabe. Présentation.

Déjà adaptée en Inde, en Argentine et en Espagne, la comédie d'Olivier Nakache et Eric Toledano va faire l’objet d’un remake en langue arabe, a annoncé cette semaine la Gaumont, confirmant une information du site du magazine "Variety" .

Il s'agira donc du quatrième remake d'"Intouchables". En 2016, une version indienne intitulée "Oopiri" avait été produite en langues tamoul et télougou. Rappelons, si vous ne l'auriez pas vu, que le film d'origine met en scène l’amitié inattendue entre un riche tétraplégique parisien et son auxiliaire de vie originaire de banlieue.

Et puis il y a la version américaine, "The Upside". Harvey Weinstein avait acheté les droits du film peu après sa sortie. Le tournage débutera en janvier 2017 avec Bryan Cranston et Kevin Hart dans les rôles tenus à l’origine par François Cluzet et Omar Sy. Mais les multiples accusations de viols et d'agressions sexuelles dont fait l'objet le producteur avait longtemps retardé sa distribution.