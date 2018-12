"Suicide Squad 2" ? Les fans vont devoir (encore) patienter…

Quelques mois plus tard, le cinéaste avouera que le montage de "Sucide Squad" sorti en salles n’est pas le sien. Et que dans la version qu’il avait présenté initialement au studio, les personnages du Joker et de Harley Quinn prenaient beaucoup plus de place. Dommage, ce sont les meilleurs !





Pour lui succéder aux commande de "Suicide Squad 2", la Warner va dans un premier temps approcher Mel Gibson, revenu en grâce avec le succès de "Tu ne tueras point". Mais l’acteur-réalisateur au caractère bien trempé ne trouve pas de terrain d’entente avec les producteurs.





Le nom de l'Espagnol Jaume Collet-Serra ("Sans indentité") circule. Avant que Gavin O’Connor ("Mr Wolff") soit engagé à l’automne 2017. Un an plus tard, ce dernier quitte le projet tandis que la Warner fait appel à… James Gunn, le réalisateur des "Gardiens de la Galaxie" 1 et 2, fraîchement évincé du troisième volet par Disney-Marvel suite à une vieille histoire de tweets nauséabonds.