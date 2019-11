"Wonderboy" : pourquoi il faut absolument voir le documentaire sur le créateur Olivier Rousteing, né sous X

C’est l’ami des Kardashian et de Rihanna. Il a 5,5 millions d'abonnés sur Instagram et le monde de la mode l'adule. Nommé directeur artistique de Balmain à l'âge de 25 ans, Olivier Rousteing a tout pour être heureux. Mais derrière cette success story digne d'un film hollywoodien, le créateur de 34 ans cache en réalité une blessure profonde : né sous X, il a été abandonné par sa mère à la naissance. "Quand tes parents ne te veulent pas, tu te demandes pourquoi tu es là ?", explique Olivier Rousteing dans "Wonderboy", le documentaire d'Anissa Bonnefont déjà diffusé sur Canal+ en octobre dernier, et qui sort ce 27 novembre au cinéma.

Un film bouleversant dans lequel on suit le surdoué de la mode dans un véritable parcours du combattant à la recherche de ses parents biologiques. Adopté à l'âge de 1 an par une famille bordelaise affectueuse et aimante, Olivier Rousteing a décidé de se lancer dans une quête douloureuse mais indispensable pour pouvoir continuer à avancer. "Tant que je ne sais pas qui je suis, je ne pourrai pas m’aimer", admet Olivier Rousteing que l'on découvre dans son quotidien, entre la préparation de ses défilés et ses démarches pour connaitre l'identité de celle qui lui a donné la vie.