VIDÉO - JR réagit à la dégradation rapide de son collage géant à la Pyramide du Louvre : "Les images, comme la vie, sont éphémères"

JR a également réagi dimanche après-midi, affirmant que "les images, comme la vie, sont éphémères". "Une fois collée, l'oeuvre d'art a une vie à part. Le soleil a asséché la colle légère et, avec chaque pas, les gens ont déchiré des morceaux du papier fragile. Ce processus n'est que participation de volontaires, de visiteurs et chasseurs de souvenirs", a-t-il tweeté. "Le projet est aussi à propos de la présence et de l'absence, à propos de la réalité et des souvenirs, à propos de l'impermanence", a-t-il ajouté.