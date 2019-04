"Pyramide", le 8ème album de M. Pokora

Après un silence prolongé de quatre ans, le chanteur et danseur M. Pokora sort son nouvel album intitulé "Pyramide". Pour ce huitième opus, l'artiste est revenu à ses racines R&B avec quelques mélanges d'électro, d'afro trap et la touche d'auto tune sur la voix. Quant aux titres de cet album, ils parlent généralement d'amour, de la fragilité de succès, mais aussi des réseaux sociaux et de leurs impacts dans la société. M. Pokora sera d'ailleurs sur scène cet automne et un "Pyramide Tour" est également prévu.



