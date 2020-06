"Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?" : rendez-vous en octobre 2021

La mise en chantier de cette suite avait été évoquée dès le printemps 2019 par l’un de ses producteurs, Romain Rotjman, de la société Les Films du 24. Invitée de RTL le 26 mai dernier, Chantal Lauby, l’interprète de Marie Verneuil, a révélé que le scénario était déjà bouclé. "Ça y est, Philippe de Chauveron l'a écrit ! Je l'ai lu et j'ai beaucoup rigolé", a confié la comédienne, tout en refusant d’en dire plus sur l’intrigue.

C’était un secret de Polichinelle. Après avoir réuni 12,3 millions de spectateurs avec Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? en 2014, et 6,7 millions avec Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? en 2019, le réalisateur Philippe De Chauveron réunira une nouvelle fois les familles Verneuil et Koffi dans un troisième film. UGC, son distributeur, vient d’en annoncer le titre, Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?, et une date de sortie programmée au 13 octobre 2021.

"Je ne vais pas vous raconter l'histoire mais, je trouve qu'il arrive à se renouveler avec ce sujet et qu’il arrive à nous emmener ailleurs. On va découvrir toutes les familles et on va s'amuser", a promis l’ex-membre des Nuls. Quid du tournage ? D'après Chantal Lauby, la période septembre-octobre était envisagée au départ, mais en raison de la pandémie de coronavirus, l’équipe devrait plus sûrement se retrouver entre novembre et les premiers mois de 2021.