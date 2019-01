"Quand tu danses ouh là là !" : M. Pokora dévoile un extrait de son nouvel album sur Instagram

C’est l’un des albums français les plus attendus de l’année. Dans une story Instagram publiée dans la nuit de mardi à mercredi, M. Pokora annonce mettre actuellement la touche finale à son 8e opus. "Ça fait 1 an pile que je me suis retiré sans vraiment vous donner de nouvelles... Je peux vous annoncer que l'album est terminé... et en plein mix", écrit le chanteur, avant de dévoiler un extrait d’une chanson qui ne "sera pas le premier single", précise-t-il, réclamant encore un peu de patience à ses fans.





"Quand tu danses ouh là là !", roucoule M. Pokora sur des sonorités très r'n'b. S'adresse-t-il à sa compagne, la chanteuse américaine Christina Milian ? Musicalement, cet avant-goût donne le sentiment d'un retour aux sources après le succès de "My Way", l’album où il reprenait les tubes de Claude François ? C’est sans doute un peu trop tôt pour le dire…