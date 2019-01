Que nous réserve "The Mister", le nouveau roman de l'auteure de "50 Nuances de Grey" ?

Son site Internet nous offre un résumé plus long de cette nouvelle aventure de 512 pages. La vie de Maxim Trevelyan, "qui n'a jamais eu à travailler et dort rarement seul", bascule quand il hérite du titre de noblesse de sa famille, de la fortune et des propriétés qui l'accompagnent. "Mais son plus grand défi sera de lutter contre son désir pour une jeune femme énigmatique et inattendue, récemment arrivée en Angleterre", prévient l'auteure. Alessia Demachi est évidemment "réticente, belle et douée pour la musique". "Elle est un mystère attirant et le désir de Maxime pour elle va s'intensifier pour devenir une passion qu'il n'a jamais ressentie et qu'il n'ose pas nommer", poursuit le texte.