Que pourra-t-on voir dans le Centre Pompidou de Shanghai ?

D'une surface de 2.100 m2, l'institution culturelle - conçue par l'architecte britannique David Chipperfield - vient enrichir le "corridor artistique"au cœur du quartier Xuhui Waterfront qui s'étend le long de la rivière Huang Pu traversant Shanghai. Localisation symbolique dans une zone urbaine qui a pour vocation à devenir le plus grand quartier culturel d'Asie selon l'AFP.

Ouvert au public le 8 novembre, le nouveau Centre Pompidou d'Asie comptera un parcours de 1.400 m2 sur le thème "The Shape of Time", la représentation du temps par les artistes, réunissant plus d'une centaine d’œuvres du Centre Pompidou parisien couvrant les 20e et 21e siècles. Il sera également doté d'un espace d'exposition de 700 m2. Des prestigieuses exhibitions ont déjà été annoncées en septembre dernier, d'après l'AFP : Boltanski, Matisse, Alice Neel, Hito Steyerl...