Queen, Led Zeppelin... Le concert "Rock Legends" a enflammé l'Olympia

Une mise en scène, des chansons et des voix de l'époque glorieuse du rock, tout un ingrédient réuni dans le spectacle "Rock Legends". Gary Muller interprète le célèbre chanteur du groupe Queen, Freddie Mercury. Avec d'autres artistes, il a fait revivre aux fans les plus grands succès des années 60 à 80. Un moment de nostalgie dont pourront également profiter les fans de Metz ce 22 janvier 2019 au soir, d'Annecy et de Marseille les jours prochains.



