Quels festivals pour ce week-end ?

L'été, c'est aussi la saison des festivals. La 28ème édition des Vieilles Charues a démarré jeudi, avec une marque de fabrique toujours aussi éclectique. Entre techno, rap et variété, le programme de ce week-end s'annonce rythmé. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'être en Bretagne, et qui sont coincés en région parisienne, pas de panique. Le Lollapalooza, un concept né aux Etats-Unis, se déroulera samedi et dimanche à l'hippodrome de Longchamp, à Paris, avec des artistes toujours aussi variés.



