Quels films les enfants pourront-ils voir durant ces vacances de Noël ?

Les sorties ciné de cette fin d'année étant nombreuses, les enfants auront une panoplie de films à visionner. A savoir "Casse-noisette et les quatre royaumes", qui s'inspire du conte d'Hoffman et du ballet de Tchaïkovski, mais avec une influence féerique. En 2018, le Père Noël n'est pas le seul à descendre du ciel. Après 54 ans d'absence, "Mary Poppins" fait son retour au cinéma. A découvrir également : "Rémi sans famille", "Astérix : le secret de la potion magique" ou encore "Le Grinch".



