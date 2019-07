Quels tubes nous feront vibrer cet été ?

Il y a 30 ans, la chanson qui a marqué l'été était la "Lambada". Pour cette année 2019, nombreux sont les artistes qui espèrent connaître le même succès. Parmi les titres pressentis "tubes de l'été 2019", on retrouve Pedro Capu avec "Calma", le morceau compte déjà un milliard de vues en seulement quelques mois. Puis, DJ Snake vient également de sortir un titre il y a seulement trois semaines et qui cartonne déjà. Découvrez en images la suite de la sélection des morceaux qui pourraient devenir le tube de l'été.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/07/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.