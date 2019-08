Quentin Tarantino a-t-il ridiculisé Bruce Lee dans "Once Upon a Time... in Hollywood" ?

Alerté par ce début de polémique, Tarantino va se défendre... à sa manière. "Bruce Lee était ce genre de type arrogant", affirme-t-il lors d'une conférence de presse à Moscou. "La façon dont il parlait, je n’en ai pas beaucoup rajouté en fin de compte […] Si les gens affirment qu’il n’a jamais dit qu’il aurait pu battre Mohammed Ali… Ben, il l’a dit. Pigé ? Non seulement il l’a dit, mais sa femme, Linda Lee, le dit également dans sa première biographie que j’ai lu. Elle a vraiment écrit ça noir sur blanc."





Dans "Once Upon a Time... in Hollywood", Quentin Tarantino mélange comme souvent les personnages réels et inventés, réécrivant à sa sauce l’histoire de l’année 1969, marquée par le meurtre de l’actrice Sharon Tate par la secte de Charles Manson. Entre l’insulte et l’hommage, le cinéaste le plus rock n’roll de sa génération jouerait-il avec le feu ?