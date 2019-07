Qui est Austin Butler, l'acteur qui incarnera le King dans le biopic d'Elvis Presley ?

"J'étais rebelle et j'étais une épave. J'étais heureux puis déprimé puis j'ai compris que mon état mental dépendait des sentiments que je m'autorisais à avoir dans la tête. La dépression et l'anxiété ne peuvent pas te rester en tête si tu cultives la joie et l'inspiration. Donc maintenant chaque matin, je sors faire une marche et je fais la liste de tout ce pour quoi je suis reconnaissant. Et ça me rend heureux", disait-il au magazine. L'année suivante, il utilisait les réseaux sociaux pour faire part du décès de sa mère Lori. Il n'a tweeté que deux fois en deux ans et utilise Instagram avec parcimonie. Pour vivre heureux, vivons cachés. Un adage qui lui a plutôt réussi jusque-là, mais que son premier rôle chez l'un des cinéastes les plus brillants de Hollywood risque de chambouler.