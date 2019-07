Qui est Liu Yifei, l'actrice chinoise qui interprète Mulan dans le remake du classique de Disney ?

Liu Yifei, 31 ans, aurait été choisie grâce à sa bonne connaissance de la langue anglaise et de la pratique des arts martiaux ainsi que son charisme, indispensable pour porter une superproduction d'une telle envergure. Car si Mulan lui offre un éclairage inédit, elle est déjà une véritable star en Chine. A 17 ans, elle avait décroché un premier rôle dans le film taïwanais Love of May en 2004. Deux ans plus tard, elle s'était lancée dans la chanson sous le pseudonyme de Crystal Liu.





De retour au cinéma, Liu Yifei joue ans les films A Chinese Ghost Story en 2011 ou encore The Assassins pour lequel elle gagnera le prix de la Meilleure Actrice au Festival International du Film de Macau en 2012. Grâce à son rôle de Golden Sparrow dans Le Royaume Interdit au côté de Jackie Chan, Jet Li et Michael Angarano, elle se fait connaître à l'international.