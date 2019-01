Qui est Lucas Hedges, le jeune héros de "Ben is Back", le film avec Julia Roberts ?

Il faut dire que les rôles intenses ne font pas peur au jeune homme tombé dans le cinéma depuis son plus jeune âge (sa mère Susan Bruce est également actrice et poète). Il débute en 2007 en faisant de la figuration dans Dan in Real Life, réalisé par son père. Remarqué par le réalisateur Wes Anderson, il participe à deux de ses films : Moonrise Kingdom en 2012 puis The Grand Budapest Hotel, deux ans plus tard. On le voit aussi dans The Slap, la mini-série avec Uma Thurman et Peter Sarsgaard.





Mais les choses s'accélèrent en 2016 grâce à Kenneth Lonergan qui lui confie le rôle d'un jeune adolescent confronté à la mort de son père et le retour de son oncle dans Manchester By the Sea. C'est la révélation : succès public et critique, le film est encensé, tout comme la prestation du jeune comédien alors âgé de 20 ans. Nommé pour l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, il ne remporte pas la statuette (qui va à Mahershala Ali pour Moonlight) mais il se retrouve sous le feu des projecteurs.





Fiston taiseux dans 3 Billboards, les panneaux de la vengeance, puis étudiant tourmenté dans Lady Bird, on le verra prochainement à l'affiche de Boy Erased (sortie en France le 27 mars), où il incarne un fils de pasteur homosexuel aux côtés de Nicole Kidman et de Russell Crowe. Excusez du peu. Malgré tout, le jeune homme garde les pieds sur terre grâce à ses amis mais surtout à sa petite amie, une certaine Taylor qui l'aide à "garder la tête froide", comme il l'a expliqué à une interview à "20 Minutes". Une chose est sure : on n'a pas fini de parler de Lucas Hedges.