"Qui m'aime me suive !" : Frot, Le Coq et Auteuil pour un trio inédit !

"Qui m'aime me suive !" est un film de José Alcala. Résonnant avec l’actualité, il raconte l'histoire de Gilbert et de Simone, un couple qui vit une retraite difficile. Ce sont Catherine Frot, Bernard Le Coq et Daniel Auteuil qui jouent les rôles principaux et ils forment un trio inédit. Cette comédie romantique sort ce mercredi sur les écrans.



