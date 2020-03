"Radioactive" - Marjane Satrapi : "J'ai grandi dans le mythe de Marie Curie"

C'est une figure majeure de l'histoire du XXe siècle. Et pourtant on ne connaît pas grand-chose de sa vie personnelle. Avec "Radioactive", Marjane Satrapi revient sur l'incroyable parcours de Marie Curie, première femme à avoir reçu le prix Nobel et seule femme à en avoir reçu deux. "J'ai grandi dans le mythe de Marie Curie, c'était l'exemple féminin qu'il fallait suivre. Pour ma mère il y avait deux modèles : Marie Curie et Simone de Beauvoir", s'amuse Marjane Satrapi, qui admet qu'elle ne connaissait pas grand-chose sur cette scientifique de renom. "Tout ce que vous allez découvrir dans le film, je l'ai découvert moi aussi".

"Je ne pense pas que j'aurais pu vous dire qu'elle avait gagné deux prix Nobel. Je ne savais pas non plus qu'avec son mari ils avaient découvert deux éléments, le radium et le polonium", admet de son côté Rosamund Pike. Vue notamment dans "Gone Girl" de David Fincher et "Hostiles" de Scott Cooper, elle incarne une femme passionnée qui consacra sa vie à la science, quitte à la sacrifier.