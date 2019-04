Rami Malek et Léa Seydoux avec Daniel Craig dans le 25e épisode de la saga James Bond

Ces derniers mois, la production de ce nouvel épisode a connu de nombreux rebondissements avec notamment le départ du réalisateur Danny Boyle, choisi à l’origine pour succéder à Sam Mendes, derrière la caméra pour Skyfall et Spectre. Il a été remplacé par l’Américain Cary Joji Fukunaga, le réalisateur de "Beast of no nation" et de la saison 1 de la série "True Detective".





Et l’histoire dans tout ça ? Mystère. Le scénario de Neal Purvis et Robert Wade, fidèles scénaristes de la saga, a été dans un premier temps remanié par l’Américain Scott Z. Burns ("La Vengeance dans la peau", "Contagion"), puis depuis quelques semaines par la Britannique Phoebe Waller-Bridge, scénariste des séries Fleabag et Killing Eve.