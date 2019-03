Rebel Wilson joue enfin les premiers rôles dans "Isn't It Romantic" (et il était temps)

Un tournant à Hollywood ? Peut-être. "Isn't it Romantic" en sera quoi qu'il arrive un dans la carrière de Rebel Wilson. Née Melanie Elizabeth Bownds en 1980, elle est inscrite de force au théâtre par sa mère pour vaincre sa timidité maladive. Puis finit par attraper le virus. Littéralement. Le New York Times raconte qu'à 17 ans, la comédienne contracte le paludisme lors d'une année de césure en Afrique du Sud. Lors d'une hallucination sur son lit d'hôpital, elle se voit remporter un Oscar. Et c'est le déclic. "Je me suis dit : 'Je dois retourner en Australie. Je dois intégrer une école de théâtre'", se souvient-t-elle.





Après des débuts sur les planches et dans des séries dans son pays natal, elle tente sa chance à Los Angeles et décroche son premier contrat au bout de quelques mois. Dans "Mes meilleures amies", elle campe la colocataire très spéciale de Kristen Wiig dans la comédie produite par Judd Apatow. Suivront des apparitions dans "Bachelorette" et "Ce qui vous attend quand vous attendez un enfant", avant la consécration "Pitch Perfect".