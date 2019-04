Records au box-office, hospitalisation et agression : le dernier "Avengers" rend le monde complètement fou

Mais pourquoi autant de précipitation ? L'envie, sans doute. Mais surtout la volonté de ne pas se faire spoiler un film dont on parle depuis un an sans rien en savoir. LCI a bien tenté d'arracher quelques informations à Scarlett Johansson, Paul Rudd, Chris Hemsworth et aux réalisateurs. Sans succès. Rien n'a filtré sur l'histoire du long-métrage et la majorité des spectateurs ont respecté la demande du cast de "ne pas spoiler le dénouement". Mais quelques petits malins sur les réseaux sociaux ont fait fi du hashtag #DontSpoilTheEndgame. Et en ont pris pour leur grade.