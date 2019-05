Renan Luce revient avec un nouvel album

Après le carton du 1er album en 2006, Renan Luce revient avec un nouvel opus éponyme. Surprenantes, à contre-courant, ses nouvelles chansons peuvent surprendre ses fans, habitués à son style. Un album très personnel et un virage musical où l'on ressent le vécu de l'artiste. Les textes sont fins et poétiques, une manière pour l'artiste de faire le deuil sur son passé. Renan Luce sera en tournée cet été et en automne dans plusieurs villes.



