Rencontre avec Charlotte Hervieux, la nouvelle Elsa de "La Reine des neiges 2"

PORTRAIT - Sa voix devrait vous rester en tête autant que celle d'Anaïs Delva. La comédienne, qui a fait ses armes dans l'univers des comédies musicales, reprend le rôle de la princesse aux pouvoirs de glace d'Arendelle dans la suite du film d'animation culte. Une nouvelle étape dans sa carrière qu'elle ne réalise encore pas tout à fait.

Il suffit parfois d'une rencontre pour que tout bascule. Charlotte Hervieux le reconnaît, elle a eu "beaucoup de chance". Il y a deux mois encore, la jeune femme de 29 ans ne s'imaginait pas enchaîner les interviews pour l'un des films les plus attendus de l'année. Pétillante, solaire, son sourire ne la quitte pas au moment d'évoquer ce qui pourrait être le rôle de sa vie. C'est à elle que Disney a confié le doublage d'Elsa dans "La Reine des neiges 2", après l'éviction d'Anaïs Delva sur laquelle aucune des deux parties ne souhaite communiquer. "Il va falloir que j'intègre la chose. Pour l'instant, je ne réalise pas du tout et ce n'est peut-être pas plus mal", reconnaît-elle dans un éclat de rire.

Elle a une voix incroyable. Elle a chanté a cappella quand on enregistrait ensemble le making of (...). C'était impressionnant - Dany Boon

Emmylou Homs, qui double Anna, assure que sa nouvelle collègue a fait "un travail formidable". Dany Boon dit d'elle qu'elle "a la tête sur les épaules". "Et surtout, elle a une voix incroyable. Elle a chanté a cappella quand on enregistrait ensemble le making of et elle a chanté comme ça, spontanément. C'était impressionnant. Elle fait ça de manière naturelle. Moi, quand je monte dans les aigus et que je pousse à fond, je ne suis pas comme elle", s'amuse l'humoriste, qui retrouve le bonhomme de neige OIaf. C'est vrai qu'on est rapidement scotché par le timbre de Charlotte Hervieux, implacable sur le refrain de "Dans un autre monde", qui nécessitera au commun des mortels plus d'une pastille pour la gorge.

Originaire des Yvelines, Charlotte Hervieux s'est d'abord rêvé institutrice avant de tenter sa chance dans l'industrie du spectacle. Elle a perfectionné ses techniques de chant, de danse et de théâtre à l'Institut supérieur des arts de la scène Rick Odums. De quoi ouvrir à la soprano les portes des comédies musicales. Elle a débuté en tant que Fiona Shrek dans l'adaptation sur scène de "Shrek" en 2012 et tenait encore cette année le premier rôle féminin de "We Will Rock You", le spectacle musical qui reprend les plus grands titres de Queen. Mais c'est dans la peau de Mercredi Addams qu'elle a été repérée pour "La Reine des neiges 2". "Je jouais 'La Famille Addams' il y a un an. Olivier Podesta a donné mes contacts à Claude Lombard, qui est la directrice artistique du chant chez Disney. Du coup, j'ai été convoquée pour passer un essai", nous raconte-t-elle.

On découvre les chansons le jour J de l'enregistrement, c'est ça le gros challenge - Charlotte Hervieux

Elle y retrouve "toutes ses copines de comédies musicales" mais sans trop y croire. Jusqu'à ce coup de fil en septembre dernier qui lui dira : "C'est toi". Charlotte Hervieux a ensuite enchaîné trois après-midis d'enregistrement pour les chansons et deux autres pour les dialogues. "On découvre les chansons le jour J, c'est ça le gros challenge. On découvre la version originale chantée par Idina Menzel ou Kristen Bell, et tout de suite après, on doit passer avec le texte français", détaille-t-elle. Le moment de flottement est court avant de se lancer face au micro. "Même les notes les plus difficiles, peu importe la technique vocale, ça passe parce que c'est bien écrit", explique-t-elle.

En vidéo "La Reine des neiges 2" : l'interview des réalisateurs Chris Buck et Jennifer Lee

Collaborer avec la firme aux grandes oreilles est un peu une façon de boucler la boucle. "Disney, c'est ce qui a fait que j'ai commencé à chanter sous ma douche quand j'avais 4 ans. Les chansons des princesses Disney, que ce soit celles de "La Petite sirène", "la Belle et la bête", "Pocahontas"... Je crois qu'elles y sont toutes passées. Mon petit frère doit m'en vouloir encore, d'ailleurs !" lance-t-elle en riant. Avec Elsa, la voilà entrée au panthéon des chanteuses que les parents adoreront détester. Car "Dans un autre monde" risque fort de prendre le relais de "Libérée, délivrée".

Alors, quand on lui demande si elle a déjà préparé ses excuses, elle préfère se mettre en retrait et évoquer l'ensemble des morceaux inédits de "La Reine des neiges 2". "Il y a beaucoup de chansons dans le film, de très belles chansons avec des univers pour chacune très différents. Donc je ne sais pas si 'Dans un autre monde' sera le tube qui va en ressortir. Peut-être qu'il y en aura d'autres aussi mais je vais y penser au cas où", sourit-elle. Son seul regret ? Ne pas encore avoir vu le film dans son intégralité. "C'est très frustrant", glisse-t-elle. Elle pourra se glisser dans l'anonymat le plus complet dans une salle de cinéma comble d'enfants dès la sortie le 20 novembre. On vous garantit qu'il n'y a pas meilleure manière de le découvrir.

Delphine DE FREITAS