Rentrée littéraire 2019 : 524 nouveaux romans à découvrir dans les librairies françaises

JT 13H - Cette année 2019, la rentrée littéraire est marquée par l'arrivée de 524 nouveaux romans dans nos librairies.

Les librairies sont bien remplies en cette nouvelle rentrée littéraire. Avec l'arrivée de 524 nouveaux romans sur les rayons, les lecteurs n'ont que l'embarras du choix. Le livre "Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon" de Jean-Paul Dubois fait partie des plus prisés en ce mois de septembre 2019. Le récit s'écoule à raison de 2 000 ventes par jour. Sébastien Spitzer, lui, défend son second roman qui s'intitule "Le cœur battant du monde".



