Reprise des tournages de cinéma ? "Les gestes barrières, ça va être compliqué dans les scènes de baisers !"

Cela va être très compliqué parce que nous avons deux problèmes majeurs à résoudre. Tout d'abord celui des assurances, qui sont confrontées à cette nouvelle pandémie et qui ne veulent pas prendre le risque d'assurer les tournages à venir. Et deuxièmement, les conditions sanitaires des tournages. Nous allons devoir trouver des solutions car le virus ne va pas disparaître dans les prochains semaines. Dans le cadre de notre activité, nous pouvons maîtriser la promiscuité avec des masques, des gants, du gel hydroalcoolique et des comportements adaptés.

Pourra-t-on à nouveau s'embrasser au cinéma ? Mis à mal par l'épidémie de coronavirus, le monde du 7e art se retrouve aujourd'hui dans une situation inédite. Alors que tous les tournages ont été brutalement arrêtés en raison du confinement, les sociétés de production se retrouvent face à une situation compliquée. Officiellement, les tournages pourront reprendre le 11 mai, mais comment faire respecter les mesures d'hygiène avec la réalité d'un plateau ou les besoins d'un scénario ? Nous avons posé la question à Jean-Jacques Albert, producteur exécutif de "On est fait pour s'entendre", le long-métrage de Pascal Elbé avec Sandrine Kiberlain et Emmanuelle Devos qui raconte l'histoire d'un homme (interprété par Pascal Elbé) qui ne se sait pas malentendant. Alors qu'il restait encore 4 semaines de travail aux équipes, le tournage a été suspendu le 13 mars dernier.

Certains producteurs envisagent de réécrire leurs scénarios pour pouvoir tourner des scènes, d'éviter le passage au maquillage ou de demander aux comédiens de respecter une distance minimum...

De notre côté, nous n'envisageons pas de réécrire le scénario du film de Pascal Elbé. Ne pas maquiller les comédiens, c'est possible pour un certain nombre de films mais pas pour ceux en cours, pour des problèmes évidents de raccords. Pareil pour la coiffure. En ce qui concerne les gestes barrières, ça va être compliqué dans les scènes de baisers. Quant aux scènes où les comédiens doivent se serrer la main, ca ne devrait pas poser de problème si les mains sont propres.

Les comédiens ne pouvant pas tourner avec des masques, peut-on envisager de leur faire passer des tests sérologiques ?

Oui c'est envisageable, et je pense même qu'on risque d'aller vers cette solution pour les films qui doivent reprendre en urgence comme le nôtre. Même par rapport aux assurances, ça peut être intéressant de faire des tests sérologiques. Pour reprendre d'une manière plus sereine, on pourrait même doubler les tests sérologiques avec des tests PCR, même si ça ne représente pas une garantie totale. On peut même envisager d'étendre cela à toute l'équipe.

Comment envisagez-vous la reprise du tournage ?

Il nous reste 3 semaines de travail dont une dans un appartement que nous avons loué. Nous avons tout laissé en place, comme dans un studio de cinéma, et nous aimerions nous libérer de ça. Les propriétaires ont été sympas de ne pas nous facturer la location durant le confinement mais on ne va pas pouvoir le garder indéfiniment. Nous allons donc essayer de boucler ces scènes et voir ensuite de quel pied on repart. Avec Pascal Elbé nous organisons une réunion la semaine prochaine pour statuer et nous adapter car nous avons aussi des scènes à tourner dans un lycée avec des figurants.