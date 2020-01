REVIVEZ - Golden Globes 2020 : triomphe pour Brad Pitt et Tarantino, "1917" crée la surprise

LE PALMARÈS





SÉRIES





- Meilleur acteur dans une série - comédie musicale ou comédie : Ramy Youssef ("Ramy")

- Meilleur acteur dans une mini-série : Russell Crowe ("The Loudest Voice")

-Meilleur acteur dans un second rôle dans une mini-série : Stellan Skarsgard ("Tchernobyl")

-Meilleure série dramatique : "Succession"

-Meilleure actrice dans une série - comédie musicale ou comédie : Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag")

-Meilleur acteur dans une série dramatique : Brian Cox ("Succession")

-Meilleure série - comédie musicale ou comédie : "Fleabag"

-Meilleure actrice dans un second rôle dans une mini-série : Patricia Arquette ("The Act")

-Meilleure actrice dans une série dramatique : Olivia Colman ("The Crown")

-Meilleure actrice dans une mini-série : Michelle Williams ("Fosse/Verdon")

-Meilleure série dramatique : "Tchernobyl"









FILMS





-Meilleur film en langue étrangère : "Parasite" de Bong Joon-ho

-Meilleur scénario : Quentin Tarantino ("Once Upon A Time... In Hollywood")

-Meilleur film d'animation : "Monsieur Link"

-Meilleure actrice dans un second rôle : Laura Dern ("Marriage Story")

-Meilleure chanson : "I'm gonna love me again" ("Rocketman")

-Meilleur réalisateur : Sam Mendes ("1917")

-Meilleur acteur dans un second rôle : Brad Pitt ("Once Upon A Time... In Hollywood")

-Meilleure musique originale : Hildur Gudnadottir ("Joker")

-Meilleur acteur dans une comédie musicale ou comédie : Taron Egerton ("Rocketman")

-Meilleure actrice dans une comédie musicale ou comédie : Awkwafina ("L'Adieu")

-Meilleur film - comédie musicale ou comédie : "Once Upon A Time... In Hollywood" de Quentin Tarantino

- Meilleur acteur dans un drame : Joaquin Phoenix ("Joker")

-Meilleure actrice dans un drame : Renée Zellweger ("Judy")

-Meilleur film - drame : "1917" de Sam Mendes