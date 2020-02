REVIVEZ - Oscars 2020 : triomphe historique de "Parasite", sacré meilleur film

LE RECAP'









Meilleur film : "Parasite"

Meilleur réalisateur : Bong Joon-ho pour "Parasite"

Meilleur acteur : Joaquin Phoenix pour "Joker"

Meilleure actrice : Renée Zellweger pour "Judy"

Meilleur acteur dans un second rôle : Brad Pitt pour "Once Upon a Time… In Hollywood"

Meilleure actrice dans un second rôle : Laura Dern pour "Marriage story"

Meilleur scénario original : "Parasite"

Meilleure adaptation : "Jojo Rabbit"

Meilleurs décors : "Once Upon a Time… In Hollywood"

Meilleurs costumes : "Les Filles du Docteur March"

Meilleur film d’animation : "Toy Story 4"

Meilleur court-métrage d’animation : "Hair Love"

Meilleur court-métrage de fiction : "The Neighbor’s Window"

Meilleur documentaire : "American Factory"

Meilleur court-métrage documentaire : "Learning to skateboard in a war zone (if you're a girl)"

Meilleure musique originale : "Joker"

Meilleure chanson originale : "(I’m gonna) love me again" - "Rocketman"

Meilleur montage : "Le Mans 66"

Meilleur film international : "Parasite"

Meilleur son : "Le Mans 66"

Meilleur mixage : "1917"

Meilleurs effets spéciaux : "1917"

Meilleure photographie : "1917"

Meilleur maquillage et coiffure : "Scandale"