"Rifkin’s Festival" : le nouveau Woody Allen sera dévoilé à San Sebastian en septembre

La retraite ? Woody Allen ne connaît pas. Persona non grata aux Etats-Unis, suite aux accusations d'agressions sexuelles formulées par sa fille adoptive Dylan Farrow, le réalisateur américain a trouvé refuge l’été dernier en Espagne où il a tourné "Rifkin’s Festival", son premier film depuis "Un jour de pluie à New York", sorti à l’automne dernier.

Le Français Louis Garrel, l’Autrichien Christoph Waltz et les Espagnols Elena Anaya et Sergi Lopez complètent le casting du film co-produit par MediaPro, la société qui avait déjà financé "Vicky Cristina Barcelona" avec Javier Bardem, Scarlett Johansson et Penelope Cruz, en 2008.

On ne sait pas, en revanche, quand ce nouveau Woody Allen sortira sur les écrans. Et notamment en France où la société Mars Films, qui avait distribué les derniers films du cinéaste, a été placée en redressement judiciaire l’an dernier. Sorti chez nous le 11 décembre, "Un jour de pluie à New York" a attiré plus de 585.000 spectateurs.