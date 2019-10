Rika Zaraï revient avec un coffret de quatre albums

JT 13H - La chanteuse Rika Zaraï a célébré ses soixante ans de carrière. Pour l'occasion, l'artiste sort un coffret dans lequel se trouvent ses 100 plus belles chansons.

Elle chante un tube créé en 1975 repris encore aujourd'hui dans toutes les fêtes du pays. Rika Zaraï a fêté le 21 octobre 2019 ses soixante ans de carrière. Après de graves problèmes de santé, l'artiste revient avec un coffret de quatre albums et 100 chansons qu'elle a choisi parmi les 600 titres qui constituent son répertoire. "Pour moi, chanter, c'est la chose la plus merveilleuse", a confié la chanteuse. Son rêve secret, c'est de remonter un jour sur scène.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.