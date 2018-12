Robert Zemeckis : avant "Bienvenue à Marwen", le top 5 de ses meilleurs films

BEST OF - En salles mercredi 2 janvier, "Bienvenue à Marwen" raconte l 'histoire vraie de Mark Hogancamp, un homme qui a perdu la mémoire après une terrible agression. Et se réfugie dans un monde imaginaire peuplé de poupées plus vraies que nature. Un terrain de jeu idéal pour Robert Zemeckis, l'un des maîtres du divertissement hollywoodien depuis plus de 30 ans.