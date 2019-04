"Rocket Man" : le biopic d’Elton John sera-t-il à la hauteur de "Bohemian Rhapsody" ?

D’après RTL, Sir Elton John en personne viendra défendre "Rocket Man", la station évoquant la date du jeudi 16 mai pour une montée des marches pas tout à fait comme les autres. Le chanteur âgé de 72 ans découvrira-t-il le film en même temps que les festivaliers ? Mystère. En mars dernier, il a été présenté lors d’une projection test en Californie qui a reçu 80% d’avis favorables, révèle le magazine américain.





La semaine dernière, un montage de six minutes a été chaleureusement applaudi par le public du Cinema Con, le rendez-vous annuel des exploitants américains à Las Vegas. Une sorte de "best of" incluant des séquences de la première partie du film, retraçant l’enfance d’Elton John à la Royal Academy of Music de Londres jusqu’ à son premier concert américain au Troubadour, le célèbre club de Los Angeles.