Rodez : à la découverte des peintures sur papier de Pierre Soulages

Pierre Soulages est l'artiste français contemporain le plus cher au monde. Il est également le seul à avoir un musée. À l'aube de son centenaire, on va découvrir ses peintures sur papier. 120 créations dont beaucoup n'avaient jamais été vues sont présentées au musée Soulages à Rodez. Il faut savoir que les œuvres sur papier sont extrêmement fragiles et ne peuvent être laissées longtemps à la lumière. C'est donc une première, mais surtout la dernière exposition avant un bon bout de temps.