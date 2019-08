Saint-Raphaël : l'inauguration d'un musée dédié à Louis de Funès

Un musée dédié à Louis de Funès a été inauguré le 31 juillet 2019 à Saint-Raphaël. Il s'agit d'un lieu qui s'étend sur 300 mètres carrés. Ce temple retrace l'histoire de l'acteur qui continue à marquer la génération. Plus de 50 ans de carrière sont racontés à travers 350 objets, photos et affiches, dont certains sont sortis de sa collection personnelle peu connue. Le tout, ponctué de passages de ses nombreux films cultes. Le but serait de créer un endroit populaire et exigeant, notamment pour se retrouver autour des œuvres de Louis de Funès.



